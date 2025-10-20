Скидки
«Мы видим будущее фигурного катания». Тарасова — об уровне Ильи Малинина

«Мы видим будущее фигурного катания». Тарасова — об уровне Ильи Малинина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением об уровне катания американского фигуриста Ильи Малинина, отметив, что на данный момент у спортсмена нет соперников.

«У Малинина нет соперников сейчас. Даже если смотреть с прицелом на Олимпиаду. Нам повезло, что он родился в наше время, мы видим будущее фигурного катания. Всё, что он делает, уму непостижимо. Всегда приятно и важно видеть человека, который в своём деле умеет всё и даже немножко больше. Я от него в восторге», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее Малинин одержал победу на первом в сезоне этапе Грап-при ISU в Анже (Франция), набрав 321 балл по сумме короткой и произвольной программ, опередив ближайшего преследователя француза Адама Сяо Хим Фа на 40 баллов (280,95).

«Это фамильная традиция». Малинин — о том, что родители говорят ему перед стартами
Малинин едет за реваншем во Францию! Чем удивит огненный старт Гран-при по фигурке
