Фигуристка Артемьева рассказала, как провела 1,5 года без стартов из-за отсутствия допуска

Фигуристка Юлия Артемьева, выступающая в парном катании с Алексеем Брюхановым, раскрыла, как провела полтора года без соревнований.

– Если обращаться к ретроспективе – каким образом прошли для вас эти 19 месяцев без соревнований?

Юлия: После Кубка Первого канала в марте 2024 года мы ещё выступили с показательным номером в Перми один раз. После отпуска мы съездили на сборы в Сочи, затем было УМО (углублённое медицинское обследование) и начались трудности с получением допуска до соревнований. В это время мы всё равно готовились, катали программы и тренировались, я была в процессе получения допуска. Но тогда ничего не получилось, поэтому решили пропустить сезон, немного подождать, чтобы всё наладилось, — сказала Артемьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.