Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Восстановили все элементы». Артемьева и Брюханов — о работе на катке Москвиной

«Восстановили все элементы». Артемьева и Брюханов — о работе на катке Москвиной
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовые призёры Спартакиады сильнейших 2024 года в парном катании Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали о работе на катке заслуженного тренера Тамары Москвиной во время перерыва в карьере.

Юлия: В апреле мы приехали в Петербург сдавать экзамены и подумали, что было бы неплохо, если бы мы где-нибудь покатались в это время.

Алексей: Тогда как раз появились новости, что мы находимся на катке у Тамары Николаевны Москвиной. Спасибо ей большое за такую возможность, тогда мы спустя большой перерыв вновь начали делать элементы. Не практиковались где-то месяца четыре, были не «рука в руке». У Тамары Николаевны мы восстановили все элементы, все тройные. Когда мы завершили все дела в Петербурге, то снова разъехались на целый месяц, а в конце июня мы вернулись в наш коллектив, чтобы готовиться к сезону – и вот мы здесь.

– Когда вы восстанавливали элементы на катке у Тамары Москвиной, то работали самостоятельно? Или помогал кто-то из тренеров?
Алексей: По большей части мы работали индивидуально, но Тамара Николаевна и её тренерский коллектив в силу своего профессионализма не могли полностью оставить нас в стороне, делились ценным опытом и мудростью, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
600 дней без стартов — как это было? Рассказывают наши фигуристы Артемьева и Брюханов
Эксклюзив
600 дней без стартов — как это было? Рассказывают наши фигуристы Артемьева и Брюханов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android