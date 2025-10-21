«Восстановили все элементы». Артемьева и Брюханов — о работе на катке Москвиной

Бронзовые призёры Спартакиады сильнейших 2024 года в парном катании Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали о работе на катке заслуженного тренера Тамары Москвиной во время перерыва в карьере.

Юлия: В апреле мы приехали в Петербург сдавать экзамены и подумали, что было бы неплохо, если бы мы где-нибудь покатались в это время.

Алексей: Тогда как раз появились новости, что мы находимся на катке у Тамары Николаевны Москвиной. Спасибо ей большое за такую возможность, тогда мы спустя большой перерыв вновь начали делать элементы. Не практиковались где-то месяца четыре, были не «рука в руке». У Тамары Николаевны мы восстановили все элементы, все тройные. Когда мы завершили все дела в Петербурге, то снова разъехались на целый месяц, а в конце июня мы вернулись в наш коллектив, чтобы готовиться к сезону – и вот мы здесь.

– Когда вы восстанавливали элементы на катке у Тамары Москвиной, то работали самостоятельно? Или помогал кто-то из тренеров?

Алексей: По большей части мы работали индивидуально, но Тамара Николаевна и её тренерский коллектив в силу своего профессионализма не могли полностью оставить нас в стороне, делились ценным опытом и мудростью, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.