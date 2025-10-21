Фигуристка Артемьева ответила, мотивировало ли её вернуться «потепление» со стороны ISU

Фигуристка Юлия Артемьева, выступающая в парном катании с Алексеем Брюхановым, рассказала, стало ли для неё мотивацией к продолжению карьеры возвращение российских фигуристов на международную арену.

– На чемпионате России в прошлом году объявили о допуске российских фигуристов к олимпийской квалификации и наметилось «потепление» со стороны ISU. Стало ли это какой-то дополнительной мотивацией для вас, чтобы вернуться?

Юлия: Я не особо об этом думала, я хотела в принципе кататься – по России, дай бог, по международным стартам, чтобы можно было выступать перед зрителями. Я хотела снова заниматься любимым делом, — сказала Артемьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.