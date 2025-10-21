Артемьева и Брюханов рассказали об участии в гастрольном туре шоу Ирины Слуцкой

Бронзовые призеры Спартакиады сильнейших 2024 года в парном катании Юлия Артемьева и Алексей Брюханов поделились впечатлениями от участии в шоу Ирины Слуцкой.

– Можете немного рассказать об опыте участия в шоу Ирины Слуцкой? В каких городах были?

Алексей: Это была шоу-сказка, получилось довольно интересно и необычно для нас. Мы гастролировали по городам Беларуси на автобусе.

Юлия: Также выступили ещё в двух российских городах – Архангельске и Кирове, это было уже после Нового года.

Алексей: Мы остались очень довольны постановкой, организацией шоу и его проведением. Только положительные эмоции остались от участия (улыбается).

Юлия: Да, было классно, мы катали Золушку и Принца, исполняли в паре главные роли, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.