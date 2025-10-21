Артемьева/Брюханов рассказали о постановке новой произвольной программы

Бронзовые призёры Спартакиады сильнейших 2024 года в парном катании Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали о процессе выбора произвольной программы к сезону-2025/2026.

– Кто предложил идею и музыку к новой произвольной программе?

Юлия: Музыку предложила я. Мне очень нравилась эта композиция с тех пор, как Аннабель Морозов каталась с Андреем Багиным (произвольный танец сезонов-2019/2020 и 2020/2021. — Прим. «Чемпионата»).

Алексей: На удивление Сергей Сергеевич Плишкин очень быстро одобрил этот вариант, и мы сразу начали думать над идеей и ставить программу, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.