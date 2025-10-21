Скидки
«Пары смотрели особенно внимательно». Артемьева и Брюханов — о стартах в прошлом сезоне

Бронзовые призёры Спартакиады сильнейших 2024 года в парном катании Юлия Артемьева и Алексей Брюханов рассказали, что пристально следили за соревнованиями в сезоне-2024/2025.

– Смотрели ли соревнования по фигурному катанию в период без стартов?

Юлия: Да, я смотрела каждый турнир, все виды – и пары, и танцы, и одиночников. Пары – особенно внимательно. В целом сезон был прикольный. Конечно, пар было семь на чемпионате России, это очень мало, но, с другой стороны, это даже более концентрированная борьба, когда сходятся все сильнейшие дуэты на одном старте.

Алексей: Болели, поддерживали коллег, списывались с некоторыми. За международными соревнованиями тоже следили, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

