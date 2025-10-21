Скидки
Артемьева и Брюханов рассказали о работе со Слуцкой в ходе гастролей с шоу

Артемьева и Брюханов рассказали о работе со Слуцкой в ходе гастролей с шоу
Комментарии

Фигуристка Юлия Артемьева, выступающая в парном катании с Алексеем Брюхановым, рассказала о поддержке двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой во время гастролей с шоу по Беларуси и России.

– Какое участие в шоу принимала сама Ирина Слуцкая? Удалось ли вам с ней поработать?
Юлия: Да, она присутствовала на постановках, в российских городах она выступала вместе с нами, у неё был свой выход с номером. Она поддерживала всех нас, когда мы были за кулисами. Спасибо ей большое (улыбается), — сказала Артемьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полное интервью с Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым читайте на «Чемпионате».

Комментарии
