Татьяна Тарасова будет присутствовать только на этапе Гран-при в Москве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова планирует посещение только одного этапа Гран-при России, который состоится в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

«Далеко не полечу, на этапе Гран-при России в Москве, конечно, буду. Но буду обязательно за всеми этапами следить по телевизору», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Этап Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Москве 15 и 16 ноября.

Первый этап Гран-при России для фигуристов, выступающих во взрослой категории, состоится в Магнитогорске 25 и 26 октября. Всего для взрослых фигуристов в сезоне запланированы пять этапов в разных городах: в Магнитогорске, Красноярске, Казани, Москве и Омске. Финал Гран-при России состоится в Челябинске.