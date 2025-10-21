Скидки
Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске

Аделия Петросян.
1-й этап серии Гран-при России по фигурному катанию в категории МС («Мастера спорта») пройдёт с 25 по 26 ноября в Магнитогорске. Соревнования примет дворец спорта «Металлург». Турнир пройдёт в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске:

25 октября, суббота

13:00 – женщины, короткая программа
14:45 – мужчины, короткая программа
16:30 – пары, короткая программа
17:50 – танцы на льду, ритм-танец

26 октября, воскресенье

12:00 – женщины, произвольная программа
14:05 – мужчины, произвольная программа
16:10 – пары, произвольная программа
17:40 – танцы, произвольный танец

