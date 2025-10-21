Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске

1-й этап серии Гран-при России по фигурному катанию в категории МС («Мастера спорта») пройдёт с 25 по 26 ноября в Магнитогорске. Соревнования примет дворец спорта «Металлург». Турнир пройдёт в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске:

25 октября, суббота

13:00 – женщины, короткая программа

14:45 – мужчины, короткая программа

16:30 – пары, короткая программа

17:50 – танцы на льду, ритм-танец

26 октября, воскресенье

12:00 – женщины, произвольная программа

14:05 – мужчины, произвольная программа

16:10 – пары, произвольная программа

17:40 – танцы, произвольный танец