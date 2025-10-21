Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание Гран-при ISU по фигурному катанию в Китае

Второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию пройдёт в Китае с 24 по 26 октября. Соревнования, организуемые Китайской ассоциацией фигурного катания совместно с Международным союзом конькобежцев, проходят в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

В соревнованиях примут участие лучшие фигуристы планеты по рейтингу ISU. Россияне не допускаются к серии с сезона-2022/2023.

Прямые трансляции соревнований покажут на онлайн-платформе Okko Sport. Сервис доступен по регистрации и платной подписке.

24 октября, пятница

9.45 – танцы на льду, ритм-танец

11.25 – женщины, короткая программа

14.00 – мужчины, короткая программа

15.50 – пары, короткая программа

25 октября, суббота

9.30 – танцы на льду, произвольный танец

11.30 – женщины, произвольная программа

13.40 – мужчины, произвольная программа

15.50 – пары, произвольная программа

26 октября, воскресенье

9.30 – показательные выступления.