Второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию пройдёт в Китае с 24 по 26 октября. Соревнования, организуемые Китайской ассоциацией фигурного катания совместно с Международным союзом конькобежцев, проходят в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.
В соревнованиях примут участие лучшие фигуристы планеты по рейтингу ISU. Россияне не допускаются к серии с сезона-2022/2023.
Прямые трансляции соревнований покажут на онлайн-платформе Okko Sport. Сервис доступен по регистрации и платной подписке.
Расписание Гран-при ISU по фигурному катанию в Китае
24 октября, пятница
9.45 – танцы на льду, ритм-танец
11.25 – женщины, короткая программа
14.00 – мужчины, короткая программа
15.50 – пары, короткая программа
25 октября, суббота
9.30 – танцы на льду, произвольный танец
11.30 – женщины, произвольная программа
13.40 – мужчины, произвольная программа
15.50 – пары, произвольная программа
26 октября, воскресенье
9.30 – показательные выступления.