Фигурное катание

Расписание Гран-при ISU по фигурному катанию в Китае
Второй этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию пройдёт в Китае с 24 по 26 октября. Соревнования, организуемые Китайской ассоциацией фигурного катания совместно с Международным союзом конькобежцев, проходят в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

В соревнованиях примут участие лучшие фигуристы планеты по рейтингу ISU. Россияне не допускаются к серии с сезона-2022/2023.

Прямые трансляции соревнований покажут на онлайн-платформе Okko Sport. Сервис доступен по регистрации и платной подписке.

Расписание Гран-при ISU по фигурному катанию в Китае

24 октября, пятница

9.45 – танцы на льду, ритм-танец
11.25 – женщины, короткая программа
14.00 – мужчины, короткая программа
15.50 – пары, короткая программа

25 октября, суббота

9.30 – танцы на льду, произвольный танец
11.30 – женщины, произвольная программа
13.40 – мужчины, произвольная программа
15.50 – пары, произвольная программа

26 октября, воскресенье

9.30 – показательные выступления.

