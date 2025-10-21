Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Действующие фигуристки Акатьева и Садкова прокомментируют Гран-при Китая

Действующие фигуристки Акатьева и Садкова прокомментируют Гран-при Китая
Софья Акатьева.
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России — 2023 в одиночном катании Софья Акатьева и серебряный призёр чемпионата России — 2025 Дарья Садкова будут комментировать Гран-при Китая.

«Софья Акатьева и Дарья Садкова прокомментируют Гран-при Китая в Okko! Соня присоединится к нам на короткие программы женщин. Даша посмотрит с нами короткие прокаты мужчин. Уже в эту пятницу», – говорится в телеграм-канале «Okko Фигурное катание».

Будучи юниоркой, Акатьева дважды выиграла первенство России среди юниоров, на международном уровне она взяла два золота этапов Гран-при ISU. В сезоне-2022/2023 Акатьева стала чемпионкой России. Из-за травмы фигуристке пришлось пропустить все соревнования в сезоне-2023/2024.

Садкова в прошлом сезоне заняла второе место на чемпионате России — 2025 в Омске, она уступила только другой ученице группы Тутберидзе, Аделии Петросян.

Материалы по теме
600 дней без стартов — как это было? Рассказывают наши фигуристы Артемьева и Брюханов
Эксклюзив
600 дней без стартов — как это было? Рассказывают наши фигуристы Артемьева и Брюханов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android