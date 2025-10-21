Действующие фигуристки Акатьева и Садкова прокомментируют Гран-при Китая

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионка России — 2023 в одиночном катании Софья Акатьева и серебряный призёр чемпионата России — 2025 Дарья Садкова будут комментировать Гран-при Китая.

«Софья Акатьева и Дарья Садкова прокомментируют Гран-при Китая в Okko! Соня присоединится к нам на короткие программы женщин. Даша посмотрит с нами короткие прокаты мужчин. Уже в эту пятницу», – говорится в телеграм-канале «Okko Фигурное катание».

Будучи юниоркой, Акатьева дважды выиграла первенство России среди юниоров, на международном уровне она взяла два золота этапов Гран-при ISU. В сезоне-2022/2023 Акатьева стала чемпионкой России. Из-за травмы фигуристке пришлось пропустить все соревнования в сезоне-2023/2024.

Садкова в прошлом сезоне заняла второе место на чемпионате России — 2025 в Омске, она уступила только другой ученице группы Тутберидзе, Аделии Петросян.