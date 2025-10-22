Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Тарасова и Фёдор Климов стали родителями. У пары родилась дочь

Евгения Тарасова и Фёдор Климов стали родителями. У пары родилась дочь
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Тарасова и её муж, олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях Фёдор Климов стали родителями. У пары родилась дочь. Об этом сообщил ХК «Черномор».

«Мы от всей души поздравляем Евгению с самым главным и прекрасным достижением в жизни — рождением дочери! Мы знаем Евгению как выдающуюся спортсменку, чьё имя навсегда вписано в историю фигурного катания.

Заслуженный мастер спорта России (2017).
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании (2022) и командных соревнованиях (2018).
Двукратная чемпионка Европы (2017, 2018).
Двукратный серебряный (2018, 2019) и бронзовый
призёр чемпионатов мира (2017).
Трёхкратная чемпионка России (2018, 2019, 2021).

И сегодня, как и на льду, мы желаем той же уверенности, мудрости и блестящей поддержки в новой, самой важной роли — роли мамы. От всей души желаем новорождённой доченьке крепкого здоровья, а родителям терпения, безграничной радости и гармонии. Пусть ваш новый семейный этап будет таким же ярким и победоносным! Крепкого здоровья малышке и всей семье!» — написано на сайте.

В спортивной карьере Евгения Тарасова выступала вместе с Владимиром Морозовым. Ранее пара также состояла в романтических отношениях, но рассталась и продолжила вместе выступать.

Материалы по теме
«Мы так долго этого ждали!» Вице-чемпионка ОИ-2022 Тарасова объявила о беременности
«Мы так долго этого ждали!» Вице-чемпионка ОИ-2022 Тарасова объявила о беременности
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android