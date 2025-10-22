Важнова, Кадырова и Миронов снялись с этапа Гран-при России в Магнитогорске

Одиночница Софья Важнова, а также Ясмина Кадырова и Илья Миронов, выступающие в парном катании, снялись с этапа Гран-при России в Магнитогорске. Соревнования пройдут в период с 25 по 26 октября. Информация появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Причина снятия Важновой не сообщается, но вместо неё теперь заявлена фигуристка из Карелии Арина Мариничева. По сообщению ТАСС, Кадырова и Миронов восстанавливаются после болезни.

Отметим, что Важнова тренируется в Москве в группе Светланы Соколовской. Кадырова и Миронов работают в Санкт-Петербурге с Тамарой Москвиной.

Этап в Магнитогорске станет первым для российских фигуристов в новом сезоне-2025/2026.