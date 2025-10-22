Скидки
Медведева проведёт автограф-сессию перед матчем Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов»

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане (2018) и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что проведёт автограф-сессию перед матчем Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов». Игра состоится сегодня, 22 октября, начало в 18:00 мск.

«Буду ждать всех динамовцев у сектора D105 с 16:00! Приходи пораньше, чтобы сделать снимки на память и зарядиться позитивом. До встречи!» — написала Медведева на личной странице в социальных сетях.

Спортсменка является давней поклонницей московского «Динамо». Она является одной из медиазвёзд, которых часто приглашают на матчи или в сторонние проекты команды.

