Медведева проведёт автограф-сессию перед матчем Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов»
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане (2018) и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что проведёт автограф-сессию перед матчем Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов». Игра состоится сегодня, 22 октября, начало в 18:00 мск.
Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Буду ждать всех динамовцев у сектора D105 с 16:00! Приходи пораньше, чтобы сделать снимки на память и зарядиться позитивом. До встречи!» — написала Медведева на личной странице в социальных сетях.
Спортсменка является давней поклонницей московского «Динамо». Она является одной из медиазвёзд, которых часто приглашают на матчи или в сторонние проекты команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
13:10
-
12:55
-
12:38
-
11:51
-
10:58
-
10:25
- 21 октября 2025
-
23:48
-
23:23
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
14:00
-
13:40
-
13:31
-
13:15
-
12:58
- 20 октября 2025
-
21:05
-
20:40
-
20:15
-
19:50
-
19:25
-
19:00
-
18:35
-
18:30
-
18:28
-
18:10
-
17:45
-
17:20
-
17:02
-
16:55
-
16:47
-
16:30
-
16:25
-
16:05