Роднина — об Украине: представители этого уникального государства несут галиматью

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина высказалась об Украине. По её словам, её представители несут бред, которому не стоит верить.

«Я устала за эти годы оценивать всю ту галиматью, которую несут представители этого уникального государства. Иначе эти слова не назовёшь. Или вам хочется побольше юмора и смеха? Спортсмены давно уже не реагируют на заявления украинцев. Давайте и мы перестанем комментировать эту галиматью», — приводит слова Родниной «ВсёПроСпорт».

Ранее Роднина также отреагировала на предложение вице-премьера и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни объявить на планете олимпийское перемирие за неделю до старта Олимпиады-2026. Россиянка призвала не верить обещаниям Украины в этом вопросе.