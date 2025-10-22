Сарновская — о КП на этапе ЮГПР: довольна своим прокатом, рада, что у меня всё получилось

Российская фигуристка София Сарновская высказалась о своём прокате на юниорском Гран-при России. Она отметила, что сделала всё, что планировала.

— Поделитесь мыслями по поводу выступления в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

— Я очень довольна своим прокатом, и я рада, что у меня всё получилось. Выступала довольно легко, катала намного легче, чем на тренировке. Очень рада, что откатала чисто. Тренеры сказали, что я молодец. К этапу готовились спокойно, не спеша — нарабатывали прыжки и отрабатывали программы.

— На разминке перед короткой программой вы прыгали тройной аксель, а в прокате его не показали. Почему?

— Чтобы не рисковать. Тренеры сказали, что короткую программу надо откатать чисто, а вот в произвольной уже можно рискнуть, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.