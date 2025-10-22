Сарновская — о четверном сальхове: работа идёт хорошо, прыгаю его каждый день

Российская фигуристка София Сарновская поделилась тем, как идёт работа над четверным сальховом. Спортсменка пытается стабилизировать прыжок.

— Что думаете о своей форме?

— Не могу сказать, что форма самая хорошая. В концовке прошлого сезона она была чуть лучше. А так, в принципе, нормальная форма.

— Недавно было видео от вас с четверным сальховом. Как идёт работа над ним?

— Работа идёт хорошо, прыгаю его каждый день. На тренировке перед короткой программой тоже его прыгала. В общем, пытаемся его стабилизировать, работа хорошо идёт.

— Что про четверной лутц можете сказать? Было видео, в котором вы его приземлили.

— На данный момент я его не прыгаю. Возможно, после этапа возобновлю попытки, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.