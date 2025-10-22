Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарновская — о четверном сальхове: работа идёт хорошо, прыгаю его каждый день

Сарновская — о четверном сальхове: работа идёт хорошо, прыгаю его каждый день
София Сарновская
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка София Сарновская поделилась тем, как идёт работа над четверным сальховом. Спортсменка пытается стабилизировать прыжок.

— Что думаете о своей форме?
— Не могу сказать, что форма самая хорошая. В концовке прошлого сезона она была чуть лучше. А так, в принципе, нормальная форма.

— Недавно было видео от вас с четверным сальховом. Как идёт работа над ним?
— Работа идёт хорошо, прыгаю его каждый день. На тренировке перед короткой программой тоже его прыгала. В общем, пытаемся его стабилизировать, работа хорошо идёт.

— Что про четверной лутц можете сказать? Было видео, в котором вы его приземлили.
— На данный момент я его не прыгаю. Возможно, после этапа возобновлю попытки, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
Сарновская — о КП на этапе ЮГПР: довольна своим прокатом, рада, что у меня всё получилось
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android