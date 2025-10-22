Сарновская рассказала, как создавалось платье для её короткой программы

Российская фигуристка София Сарновская рассказала, как создавалось её платье для короткой программы сезона-2025/2026.

— Как создавалось платье к короткой программе?

— Изначально я каталась в платье с шоу — Яна Александровна предложила то платье. Первую половину прошлого сезона я каталась в том платье, а потом поменяли уже на платье, в котором я теперь катаю. Просто так решили.

— А кто сшил новое платье?

— Ольга Рябенко.

— Есть ли образ, который вы хотели бы воплотить на льду?

— Не знаю. Наверное, нет такого. Пока что нет, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.