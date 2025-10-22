Скидки
Фигурное катание

Сарновская рассказала, как создавалось платье для её короткой программы

Сарновская рассказала, как создавалось платье для её короткой программы
Комментарии

Российская фигуристка София Сарновская рассказала, как создавалось её платье для короткой программы сезона-2025/2026.

— Как создавалось платье к короткой программе?
— Изначально я каталась в платье с шоу — Яна Александровна предложила то платье. Первую половину прошлого сезона я каталась в том платье, а потом поменяли уже на платье, в котором я теперь катаю. Просто так решили.

— А кто сшил новое платье?
— Ольга Рябенко.

— Есть ли образ, который вы хотели бы воплотить на льду?
— Не знаю. Наверное, нет такого. Пока что нет, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

