Сарновская: на Новый год попросила у папы конёчки. И всё, так началась моя карьера

Российская фигуристка София Сарновская рассказала, как началась её карьера в фигурном катании, отметив, что первые коньки попросила у папы на Новый год.

— Можете немного рассказать о себе? Как началась ваша карьера в фигурном катании?
— Я на Новый год попросила у папы конёчки в пять с половиной лет. И всё, с этого момента началась моя карьера.

— Помните свой первый выход на лёд?
— Я вышла на лёд, встала на коленки и поползла (улыбается).

— Есть какие-то воспоминания о первом соревновании?
— Да, я там откатала чисто и заняла третье место — это был мой первый старт. Под русскую народную я катала. У меня было такое красивое фиолетовое платье с жёлтыми цветочками, насколько я помню.

— Какой фигуристкой вы были в детстве?
— Наверное, весёлой, доброй. Старалась делать то, что мне скажут. Да и сейчас, в принципе, это и делаю, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

