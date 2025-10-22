Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«В этом сезоне прям как-то хорошо заходится в него». Сарновская — о четверном тулупе

«В этом сезоне прям как-то хорошо заходится в него». Сарновская — о четверном тулупе
София Сарновская
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка София Сарновская высказалась о работе над четверным тулупом. Спортсменка отметила, что в этом сезоне у неё получается данный элемент.

— Над какими четверными прыжками работаете?
— Над четверным сальховом. Иногда над четверным тулупом и четверным лутцем. Но перед этапом не учила их пока что.

— Были ли удачные попытки четверного тулупа?
— На выезд — нет. Я как-то в прошлом сезоне не очень часто его крутила, потому что было чуть-чуть страшновато. А в этом сезоне прям как-то хорошо заходится в него.

— В начале сезона вы говорили, что также будете работать над четверным риттбергером.
— На данный момент я над ним не работаю, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Комментарии
