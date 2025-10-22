Российская фигуристка София Сарновская рассказала, как попала в группу Евгения Плющенко, отметив, что у неё остались приятные впечатления от первых тренировок у нового тренера.

— Как попали в группу Евгения Плющенко?

— Изначально я тренировалась у Сергея Давыдова. Потом мы перешли к Этери Тутберидзе, прокатались там полтора года и в конце апреля перешли к Евгению Викторовичу. Первые тренировки у Евгения Викторовича мне очень понравились.

— А почему перешли к Евгению Плющенко?

— Просто решили перейти к Евгению Викторовичу, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.