Сарновская ответила, готова ли она составить конкуренцию другим юниоркам

София Сарновская, подопечная Евгения Плющенко, рассказала о своём отношении к конкуренции с другими фигуристками. Спортсменка проводит первый сезон в юниорской категории.

— Это ваш первый сезон по юниорам. Чувствуете ли больше давления в связи с выходом на новый уровень?

— Нет, не чувствую. Скажем так, этот этап был таким же стартом фактически, как и все.

— Как думаете, вы уже готовы составить конкуренцию другим юниоркам? И есть ли кто-то, с кем вы особенно хотели бы посоревноваться?

— Да, готова. Насчёт соперничества — ну не знаю. Нет, наверное. Надо просто выходить, делать своё дело. Там уже будет, что будет. Но самое главное — просто катать чисто, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.