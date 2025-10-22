Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарновская ответила, готова ли она составить конкуренцию другим юниоркам

Сарновская ответила, готова ли она составить конкуренцию другим юниоркам
София Сарновская
Аудио-версия:
Комментарии

София Сарновская, подопечная Евгения Плющенко, рассказала о своём отношении к конкуренции с другими фигуристками. Спортсменка проводит первый сезон в юниорской категории.

— Это ваш первый сезон по юниорам. Чувствуете ли больше давления в связи с выходом на новый уровень?
— Нет, не чувствую. Скажем так, этот этап был таким же стартом фактически, как и все.

— Как думаете, вы уже готовы составить конкуренцию другим юниоркам? И есть ли кто-то, с кем вы особенно хотели бы посоревноваться?
— Да, готова. Насчёт соперничества — ну не знаю. Нет, наверное. Надо просто выходить, делать своё дело. Там уже будет, что будет. Но самое главное — просто катать чисто, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской
Эксклюзив
Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android