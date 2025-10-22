Сарновская: в прошлом сезоне я следила за Двоеглазовой, Костылевой, Дзепкой

Российская фигуристка София Сарновская рассказала, за кем из юниорской сборной она следит. Спортсменка проводит первый сезон в юниорской категории.

— А следите ли вы за кем-то из юниорской сборной?

— В прошлом сезоне я следила за Алисой Двоеглазовой, Еленой Костылевой, Соней Дзепкой. Ну, в принципе, я за всеми наблюдала по чуть-чуть. А за теми, кого я перечислила, примерно больше, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Ранее София Сарновская заняла седьмое место по итогам первого этапа юниорского Гран-при России в Москве. Фигуристка получила от судей 176,22 балла.