Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарновская: из группы чаще всего общаюсь с Мазур, Трофимовой и Третьяковой

Сарновская: из группы чаще всего общаюсь с Мазур, Трофимовой и Третьяковой
Комментарии

Российская фигуристка София Сарновская рассказала, с кем из других фигуристов в группе она чаще всего общается, отметив, что чувствует хорошую атмосферу и отсутствие конкуренции.

— С кем из группы вы чаще всего общаетесь?
— С Машей Мазур, Кирой Трофимовой и Дашей Третьяковой. У нас в группе вайбовая атмосфера (улыбается).

— Есть ли у вас конкуренция в группе? И подстёгивает ли вас она?
— Нет, её в группе нет, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

София Сарновская приняла участие на этапе юниорского Гран-при России — 2026 в Москве, где заняла девятое место, набрав 112,84 балла по сумме двух программ.

Материалы по теме
Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской
Эксклюзив
Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android