Сарновская: из группы чаще всего общаюсь с Мазур, Трофимовой и Третьяковой

Российская фигуристка София Сарновская рассказала, с кем из других фигуристов в группе она чаще всего общается, отметив, что чувствует хорошую атмосферу и отсутствие конкуренции.

— С кем из группы вы чаще всего общаетесь?

— С Машей Мазур, Кирой Трофимовой и Дашей Третьяковой. У нас в группе вайбовая атмосфера (улыбается).

— Есть ли у вас конкуренция в группе? И подстёгивает ли вас она?

— Нет, её в группе нет, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

София Сарновская приняла участие на этапе юниорского Гран-при России — 2026 в Москве, где заняла девятое место, набрав 112,84 балла по сумме двух программ.