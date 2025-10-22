Сарновская: из группы чаще всего общаюсь с Мазур, Трофимовой и Третьяковой

Российская фигуристка София Сарновская рассказала, с кем из других фигуристов в группе она чаще всего общается, отметив, что чувствует хорошую атмосферу и отсутствие конкуренции.
— С кем из группы вы чаще всего общаетесь?
— С Машей Мазур, Кирой Трофимовой и Дашей Третьяковой. У нас в группе вайбовая атмосфера (улыбается).
— Есть ли у вас конкуренция в группе? И подстёгивает ли вас она?
— Нет, её в группе нет, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.
София Сарновская приняла участие на этапе юниорского Гран-при России — 2026 в Москве, где заняла девятое место, набрав 112,84 балла по сумме двух программ.