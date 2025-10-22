Сарновская: особенно хорошо общаюсь со Стрельцовой. Она весёлая, добрая, хорошая подруга

Российская фигуристка София Сарновская раскрыла, с кем лучше всего общается. Она отметила фигуристку Викторию Стрельцову, которая представляет группу Этери Тутберидзе.
— С кем особенно хорошо общаетесь из юниорок?
— (Улыбается). С Викой Стрельцовой. Вика — весёлая, добрая, хорошая подруга.
— Как раз хотела спросить — она специально приехала на этап поддержать вас?
Сарновская. Нет, честно, я не знала об этом (смеётся).
Стрельцова. Я за кофточкой приехала! (Смеётся) — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.
Ранее София Сарновская заняла седьмое место по итогам первого этапа юниорского Гран-при России в Москве. Фигуристка получила от судей 176,22 балла.