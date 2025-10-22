Скидки
Сарновская: особенно хорошо общаюсь со Стрельцовой. Она весёлая, добрая, хорошая подруга

София Сарновская
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка София Сарновская раскрыла, с кем лучше всего общается. Она отметила фигуристку Викторию Стрельцову, которая представляет группу Этери Тутберидзе.

— С кем особенно хорошо общаетесь из юниорок?
(Улыбается). С Викой Стрельцовой. Вика — весёлая, добрая, хорошая подруга.

— Как раз хотела спросить — она специально приехала на этап поддержать вас?
Сарновская. Нет, честно, я не знала об этом (смеётся).

Стрельцова. Я за кофточкой приехала! (Смеётся) — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Ранее София Сарновская заняла седьмое место по итогам первого этапа юниорского Гран-при России в Москве. Фигуристка получила от судей 176,22 балла.

