Фигурное катание

Сарновская рассказала, почему ей оставили прошлогоднюю короткую программу

София Сарновская
Российская фигуристка София Сарновская рассказала, почему в её репертуаре осталась короткая программа за 2024 год. Спортсменка выступает под «Лебединую песню».

— Давайте поговорим о вашей короткой программе. Почему вы решили оставить её?
— Ну, мне короткая программа очень нравится. Было принято решение, что ещё на один сезон оставим, так как вроде бы не прямо много у меня было стартов в том сезоне. Поэтому решили оставить.

— Можете немного рассказать о ней?
— Евгений Викторович очень давно предлагал мне программу «Лебединое озеро», но я была маленькая. И все очень сомневались, что я смогу её вкатать, потому что это довольно сложный образ. В прошлом сезоне как-то одним днём маме пришло в голову поставить «Лебединое озеро», попалась эта музыка — «Лебединая песня». Мне она очень сильно понравилась. У нас было два варианта, либо вот этот, либо ещё один. Мне больше понравился этот. И, собственно, начали ставить, и всё.

— А как проходил постановочный процесс?
— Спокойно ставили один за одним прыжки, накатывали. Дорожку ещё ставили довольно долго — хотели что-то оригинальное сделать. Не совсем прям хорошо получилось, но мне она всё равно очень нравится.

— Близка ли вам такая музыка?
— Да, мне очень нравится. В принципе, «Лебединая песня»… Я как-то, скажем так, чувствую, когда под неё катаю, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

