Сарновская: самое ценное, что я почерпнула у Плющенко — силу и веру в себя

Российская фигуристка София Сарновская поделилась мнением, какие самые ценные советы она получила, тренируясь в группе у Евгения Плющенко.
— Что самое ценное вы почерпнули у Евгения Викторовича как у тренера, как у спортсмена?
— Силу и веру в себя. Что надо всегда достигать своей цели.
— Чувствуете ли особую ответственность, тренируясь у такого известного фигуриста?
— Честно, не очень. Просто уже как-то за семь лет, сколько я тренируюсь у Евгения Викторовича, он стал мне родным. Семь лет я каждый день, кроме воскресенья, вижу его два раза на тренировках.
— Какие качества Евгения Викторовича для вас самые ценные?
— Он добрый, добивается всего, что делает. Трудолюбивый, любит достигать цели.
— Есть ли совет от него, который вы запомнили?
— Просто катать, как на тренировке. С чувством.
— Что, на ваш взгляд, выделяет Евгения Викторовича среди других специалистов?
— Наверное, его трудолюбие. То, что он всё время достигал своих целей. И даже после операции продолжил кататься, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.