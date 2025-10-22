Сарновская: в детстве мне очень нравились Трусова, Плющенко, Ханю, Чен, Щербакова

Российская фигуристка София Сарновская рассказала, за какими фигуристами она следила в детстве, отметив черты характера, которые ей нравились у спортсменов.

— Были ли у вас в детстве любимые фигуристы?

— Когда я была маленькая, мне очень нравились Саша Трусова, Евгений Викторович [Плющенко], Юдзуру Ханю, Нэйтан Чен. Ну, Аня Щербакова ещё нравилась и нравится.

— А чем они все вам нравились?

— Как я сказала уже, Евгений Викторович — силой, верой в себя. Юдзуру Ханю — ну, так же, как и с Евгением Викторовичем, что он верит в себя, достигает своих целей. Саша нравится мне своим бесстрашием, что просто идёт и делает. А Аня — харизмой, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.