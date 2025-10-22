София Сарновская рассказала, как ей досталась салфетница от Юдзуру Ханю

Российская фигуристка София Сарновская рассказала историю, как она смогла получить салфетницу двукратного олимпийского чемпиона, японского фигуриста Юдзуру Ханю.

— У вас в руках Винни Пух, как у Юдзуру Ханю. Расскажите историю этой салфетницы, пожалуйста.

— В один день мы пошли смотреть какое-то соревнование, где был Юдзуру Ханю. Насколько я помню, это был «Мегаспорт». На каток ЦСКА, где мы тренировались тогда, принесли игрушки, которые кинули ему на лёд. И нам дали три из них — две сидячих и лежачую. Маме пришла в голову идея сделать салфетницу. В какой-то период её начал носить с собой Кирилл на старты. У меня был другой талисман — котёнок. Потом Кирилл сказал, что всё — больше не будет с ним ездить, потому что вырос. И он мне отдал его. С тех пор я с ним неразлучно везде езжу, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.