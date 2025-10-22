Скидки
София Сарновская рассказала, как ей досталась салфетница от Юдзуру Ханю

София Сарновская рассказала, как ей досталась салфетница от Юдзуру Ханю
Российская фигуристка София Сарновская рассказала историю, как она смогла получить салфетницу двукратного олимпийского чемпиона, японского фигуриста Юдзуру Ханю.

— У вас в руках Винни Пух, как у Юдзуру Ханю. Расскажите историю этой салфетницы, пожалуйста.
— В один день мы пошли смотреть какое-то соревнование, где был Юдзуру Ханю. Насколько я помню, это был «Мегаспорт». На каток ЦСКА, где мы тренировались тогда, принесли игрушки, которые кинули ему на лёд. И нам дали три из них — две сидячих и лежачую. Маме пришла в голову идея сделать салфетницу. В какой-то период её начал носить с собой Кирилл на старты. У меня был другой талисман — котёнок. Потом Кирилл сказал, что всё — больше не будет с ним ездить, потому что вырос. И он мне отдал его. С тех пор я с ним неразлучно везде езжу, – сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

