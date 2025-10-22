Скидки
Алиса Лью вернула две прошлогодние программы для олимпийского сезона-2025/2026

Чемпионка мира американская фигуристка Алиса Лью сообщила о том, что возвращает обе прошлогодние программы для наступившего олимпийского сезона-2025/2026.

В короткой программе Лью снова будет кататься под трек Promise певицы Laufe. Короткая программа, изначально предназначенная для этого года, была поставлена под композицию This Is How It Feels исполнителей D4vd и Laufey. Поводом для изменения послужила трагическая история, случившаяся в Америке. 17 сентября в интернете появилась информация, что в автомобиле известного певца D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк) в Лос-Анджелесе обнаружили останки тела 15-летней девочки, пропавшей год назад. По делу до сих пор ведётся расследование.

В произвольной программе Лью снова будет кататься под песню MacArthur Park Suite в исполнении Донны Саммер. Изначально она планировала кататься под попурри Леди Гаги.

Напомним, в прошлом году Алиса Лью выиграла чемпионат мира в Бостоне.

