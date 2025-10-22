Скидки
Фигурное катание

Тарасова поделилась ожиданиями от первого этапа Гран-при России по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от первого этапа Гран-при России — 2025/2026, отметив, что собирается смотреть выступления всех фигуристов. Этап пройдёт в Магнитогорске с 22 по 26 октября.

«Эти соревнования у нас проходят каждый год, мы очень любим этапы Гран-при. Буду смотреть выступления всех ребят и наших спортсменов на разных этапах. В результате будет наш российский финал Гран-при. Мы видим, что есть лучшие в каждом виде. Чего ожидать? Первые старты, посмотрим программы: короткую и произвольную. Это очень важно и очень интересно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

