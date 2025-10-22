Стали известны программы Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса на олимпийский сезон-2025/2026

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс анонсировали музыку к программам на олимпийский сезон-2025/2026.

В качестве музыкальной основы для короткой программы спортсмены выбрали попурри из песен Ленни Кравица. Речь идёт о следующих композициях: «American Woman», «Fly Away», «Always On the Run», «Are You Gonna Go My Way».

Для произвольной программы Мэдисон и Эван выбрали композицию к сериалу «Мир Дикого Запада» («Paint It Black»).

Американские фигуристы Чок и Бэйтс ещё не выступали в нынешнем сезоне. Их первым стартом станет этап Гран-при ISU, который пройдёт с 24 по 26 октября в Китае.