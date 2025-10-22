Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стали известны программы Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса на олимпийский сезон-2025/2026

Стали известны программы Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса на олимпийский сезон-2025/2026
Комментарии

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс анонсировали музыку к программам на олимпийский сезон-2025/2026.

В качестве музыкальной основы для короткой программы спортсмены выбрали попурри из песен Ленни Кравица. Речь идёт о следующих композициях: «American Woman», «Fly Away», «Always On the Run», «Are You Gonna Go My Way».

Для произвольной программы Мэдисон и Эван выбрали композицию к сериалу «Мир Дикого Запада» («Paint It Black»).

Американские фигуристы Чок и Бэйтс ещё не выступали в нынешнем сезоне. Их первым стартом станет этап Гран-при ISU, который пройдёт с 24 по 26 октября в Китае.

Материалы по теме
«Обстановка стала нездоровой». Олимпийская чемпионка Пападакис объяснила уход из спорта
«Обстановка стала нездоровой». Олимпийская чемпионка Пападакис объяснила уход из спорта
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android