Участники 1-го этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске

Первый этап серии Гран-при России по фигурному катанию в категории МС («Мастера спорта») пройдёт с 25 по 26 ноября в Магнитогорске в дворце спорта «Металлург». Соревнования пройдут в четырёх дисциплинах: женском и мужском одиночном катании, танцах на льду и парном катании. Представляем состав участников турнира в категории МС («Мастера спорта»).

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

Участники этапа Гран-при России в Магнитогорске:

Мужчины: Артур Даниелян, Игорь Ефимчук, Артём Ковалёв, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Илья Молянов, Егор Рухин, Роман Савосин, Юрий Сидоров, Семён Соловьёв, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров.

Женщины: Мария Волченко, Ксения Гущина, Мария Захарова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Софья Лукина, Арина Мариничева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

Парное катание: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Майя Шегай/Андрей Шадерков.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

