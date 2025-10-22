Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Магнитогорске

Этап Гран-при России среди юниоров «Звезды Магнитки» пройдёт с 22 по 26 октября в Магнитогорске. Соревнования состоятся в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании.
Серия юниорского Гран-при включает в себя 6 этапов и финал. Турнир отличается от взрослого местами проведения первого этапа и финала. Представляем расписание соревнований этапа в Магнитогорске.
Расписание этапа Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске
22 октября, среда
15:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
17:45 – пары, КМС, короткая программа
23 октября, четверг
11:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
13:30 – пары, КМС, произвольная программа
15:20 – девушки, КМС, короткая программа
17:40 – юноши, КМС, короткая программа
24 октября, пятница
10:45 – девушки, КМС, произвольная программа
13:45 – юноши, КМС, произвольная программа