Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Магнитогорске

Этап Гран-при России среди юниоров «Звезды Магнитки» пройдёт с 22 по 26 октября в Магнитогорске. Соревнования состоятся в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании.

Серия юниорского Гран-при включает в себя 6 этапов и финал. Турнир отличается от взрослого местами проведения первого этапа и финала. Представляем расписание соревнований этапа в Магнитогорске.

22 октября, среда

15:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:45 – пары, КМС, короткая программа

23 октября, четверг

11:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

13:30 – пары, КМС, произвольная программа

15:20 – девушки, КМС, короткая программа

17:40 – юноши, КМС, короткая программа

24 октября, пятница

10:45 – девушки, КМС, произвольная программа

13:45 – юноши, КМС, произвольная программа