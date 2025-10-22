США и Япония не возражают против участия российских фигуристов в международных стартах

Стало известно, что Соединённые штаты Америки и другие крупные страны, например, Япония, не возражают против возвращения российских фигуристов на международную арену.

«Главной неожиданностью стало, что против допуска россиян и белорусов на международные старты не стали высказываться представители крупнейших федераций — США, Японии и так далее. Можно сказать, что они определённо не возражают против участия нейтральных атлетов в других турнирах. Вместе с тем негативное отношение к подобному сценарию выражают федерации ниже рангом, их довольно много», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «РИА Новости Спорт».

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.