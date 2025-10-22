Скидки
Фигурное катание

ISU может допустить российских и белорусских фигуристов в сезоне-2026/2027 — источник

ISU может допустить российских и белорусских фигуристов в сезоне-2026/2027 — источник
Российские и белорусские фигуристы могут вернуться на международную арену уже с сезона-2026/2027, об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По данным ресурса, Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска спортсменов из обеих стран в нейтральном статусе как на юниорских, так и на взрослых соревнованиях.

Отмечается, что в организации удовлетворены результатами олимпийского квалификационного турнира, прошедшего в Пекине, где представители России и Белоруссии уже выступали под нейтральным флагом. Позитивный опыт проведения этих соревнований, а также отсутствие негативных изменений в политической обстановке названы основными факторами, которые могут повлиять на окончательное решение ISU.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

