Ковтун высказался о возможном допуске российских фигуристов на турниры в сезоне-2026/2027

Призёр чемпионатов Европы фигурист Максим Ковтун оценил новость о возможном допуске фигуристов из России на международные соревнования в сезоне-2026/2027.

«Мы все давно уже ждём того, что спорт отойдёт от политики, как это и должно быть. Понятно, что есть какие-то шаги в эту сторону от них. Мы видим, что некоторые наши ребята смогли поучаствовать в отборе на Олимпиаду. Дай бог, чтобы всё сложилось дальше. Конкурентоспособность мы сохранили. Сохранили российское фигурное катание на высочайшем уровне.

Конечно, если всё сложится, прогнозировать в первое время будет тяжело, какие баллы [получать] и места мы можем теоретически забирать, потому что не было уже давно опыта катания на международной арене. Но если прикинуть по уровню российских стартов, мы вполне себе конкурентноспособны во всех видах, мягко говоря», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.