Энберт оценил вероятность допуска россиян до международных стартов в сезоне-2026/2027

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Александр Энберт высказался о возможном допуске фигуристов из России на международные соревнования в сезоне-2026/2027.

«На мой взгляд, допуск российских фигуристов до международных стартов в сезоне 2026/2027 более чем возможен. Допуск до квалификации на Олимпиаду — уже большой шаг, пусть пока с разными ограничениями, только в одиночном виде, но выступление на международной арене — большая подвижка. Это переломный момент, смена вектора от отстранения и изоляции к общему объединению на почве спорта.

Честно, с оптимизмом смотрю в следующий сезон и жду возвращения. Пока в нейтральном статусе, но нужно пройти какие-то определённые шаги, вряд ли сразу получится, что россияне будут выступать с флагом и гимном на всех соревнованиях. Но шаг за шагом, в каждом виде спорта это возвращается, это очень приятно. Такое ощущение, что тренд вообще изменился на более благоприятный», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.