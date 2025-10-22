Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарновская: любимая пара — Мишина/Галлямов. Ещё очень нравятся Хмелькова/Антонышев

Сарновская: любимая пара — Мишина/Галлямов. Ещё очень нравятся Хмелькова/Антонышев
Комментарии

Российская фигуристка-юниорка София Сарновская рассказала, какие спортивные пары ей нравятся больше всего.

— За другими видами фигурного катания вы следите? Есть ли у вас там любимые спортсмены?
— Наверное, кроме парного катания я особо ни за чем не слежу. Любимая пара — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, и, наверное, всё. Ну, ещё дружу с парой Ева Хмелькова/Владислав Антонышев. Мне тоже они очень нравятся.

— А чем эти пары вас привлекают?
— Ну, не могу прямо сказать. Но просто они мне очень нравятся. Меня чем-то в детстве зацепили — и всё. Смотрю их на каждом старте, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской
Эксклюзив
Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android