Сарновская: любимая пара — Мишина/Галлямов. Ещё очень нравятся Хмелькова/Антонышев

Российская фигуристка-юниорка София Сарновская рассказала, какие спортивные пары ей нравятся больше всего.

— За другими видами фигурного катания вы следите? Есть ли у вас там любимые спортсмены?

— Наверное, кроме парного катания я особо ни за чем не слежу. Любимая пара — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, и, наверное, всё. Ну, ещё дружу с парой Ева Хмелькова/Владислав Антонышев. Мне тоже они очень нравятся.

— А чем эти пары вас привлекают?

— Ну, не могу прямо сказать. Но просто они мне очень нравятся. Меня чем-то в детстве зацепили — и всё. Смотрю их на каждом старте, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.