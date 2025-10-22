Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фефелова/Валов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при среди юниоров в танцах на льду

Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, тренирующиеся под руководством Алексея Горшкова, заняли первое место после выступления в ритмическом танце на этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Магнитогорске. За выступление спортсмены получили от судей 65,88 балла.

Второе место после ритм-танца занимают Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров, набравшие за прокат 64,57 балла. Тройку призёров замыкают Полина Тихонова и Матвей Лысов (60,02).

Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Мария Фефелова/Артём Валов — 65,88.

2. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров — 64,57.

3. Полина Тихонова/Матвей Лысов — 60,02.

4. Анна Соболева/Матвей Чураков — 56,87.

5. Софья Гончарова/Александр Синцов — 55,38.

6. Евдокия Крючкова/Артём Мякишев — 55,02.