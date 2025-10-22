Скидки
Фигурное катание

Фефелова/Валов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при среди юниоров в танцах на льду

Фефелова/Валов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при среди юниоров в танцах на льду
Комментарии

Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, тренирующиеся под руководством Алексея Горшкова, заняли первое место после выступления в ритмическом танце на этапе Гран-при России среди юниоров, который проходит в Магнитогорске. За выступление спортсмены получили от судей 65,88 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
22 октября 2025, среда. 15:30 МСК
Окончено

Второе место после ритм-танца занимают Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров, набравшие за прокат 64,57 балла. Тройку призёров замыкают Полина Тихонова и Матвей Лысов (60,02).

Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Мария Фефелова/Артём Валов — 65,88.
2. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров — 64,57.
3. Полина Тихонова/Матвей Лысов — 60,02.
4. Анна Соболева/Матвей Чураков — 56,87.
5. Софья Гончарова/Александр Синцов — 55,38.
6. Евдокия Крючкова/Артём Мякишев — 55,02.

