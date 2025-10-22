Фефелова и Валов выделили ритм-танцы Кагановской/Некрасова и Фир/Гибсона на тему 90-х

Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов назвали ритм-танцы сезона-2025/2026 на тему 1990-х, которые им особенно понравились.

Фефелова: Были в лёгком предвкушении, это первые важные соревнования, чуть-чуть волновались.

Валов: Есть маленькая усталость, но, в принципе, довольны. Будем готовиться к завтрашнему дню. Какие ритм-танцы в этом сезоне нравятся? С международных стартов, наверное, это Лайла Фир и Льюис Гибсон. Мне нравится, что они пытаются просто танцевать, получается очень классно. Из российских пар – это Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым, – передаёт слова Фефеловой и Валова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фефелова/Валов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске, набрав 65,88 балла.