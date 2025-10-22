Дочь Слуцкой с партнёром рассказали, как воплощали образ братка из 90-х и его подруги

Фигуристы Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров рассказали, как им удалось воплотить на льду свой образ в ритмическом танце.

Слуцкая: Какое-то невообразимое чувство, очень понравилось кататься в Магнитогорске! Очень тепло поддерживают. Обожаю, когда много зрителей на трибунах.

Очень кайфую от этой программы, много работали над движениями с тренерами и хореографами.

Гончаров: Когда много людей, очень приятно кататься, мне очень нравится. Столько народу на трибунах – у меня в первый раз, но это не смутило, даже понравилось.

Этот ритм-танец – одна из самых весёлых постановок. Ставили мы с Сергеем Сергеевичем Плишкиным и с Екатериной Борисовной Рублевой, пока это одна из моих любимых программ. Все эмоции даются легко, ничего не наигрываю.

Как удалось передать образ братка из 90-х? Это всё хореография Сергея Сергеевича (улыбается). Все вопросы к нему должны быть. Смотрели ли родители ритм-танец, давали ли свои комментарии? Им просто понравилось.

Как создавался костюм с красным пиджаком? Костюм придумывал Сергей Сергеевич. Пиджак не с первого раза получился, пошили, вышел на лёд – не то. Заново перешивали, – передаёт слова Слуцкой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров идут вторыми после ритм-танца в Магнитогорске, они набрали 64,57 балла за свой прокат.