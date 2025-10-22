«Единственный конкурент — он сам». Жулин уверен в победе Малинина на ОИ-2026

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин выразил уверенность в том, что двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин победит на Олимпийских играх 2026 года.

«Судя по тому, как он сейчас катается и готов, у него практически нет конкурентов. Если только он сам себе проиграет, но я даже такого представить не могу. Думаю, единственный его конкурент — он сам. Процентов 90 дам, что он выиграет», — приводит слова Жулина «Советский спорт».

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.