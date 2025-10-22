Ковязина/Мохов выиграли короткую программу среди пар на этапе Гран-при среди юниоров

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов занимают первое место после выступления в короткой программе спортивных пар на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. За прокат фигуристы получили от судей 65,57 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимают Кира Доможирова и Илья Вегера, набравшие за выступление 59,25 балла. Тройку лидеров замыкают София Диана Касинс и Александр Брегей (58,24).

Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. Спортивные пары. Короткая программа.

1. Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 65,57.

2. Кира Доможирова/Илья Вегера — 59,25.

3. София Диана Касинс/Александр Брегей — 58,24.

4. Амелия Шаяхметова/Мартин Бреславский — 50,38.

5. Дарья Третьякова/Александр Саморуков — 45,81.