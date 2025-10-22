Скидки
Ковязина/Мохов выиграли короткую программу среди пар на этапе Гран-при среди юниоров

Российские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов занимают первое место после выступления в короткой программе спортивных пар на этапе Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. За прокат фигуристы получили от судей 65,57 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимают Кира Доможирова и Илья Вегера, набравшие за выступление 59,25 балла. Тройку лидеров замыкают София Диана Касинс и Александр Брегей (58,24).

Фигурное катание. Этап Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. Спортивные пары. Короткая программа.

1. Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 65,57.
2. Кира Доможирова/Илья Вегера — 59,25.
3. София Диана Касинс/Александр Брегей — 58,24.
4. Амелия Шаяхметова/Мартин Бреславский — 50,38.
5. Дарья Третьякова/Александр Саморуков — 45,81.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Юниоры. Пары. Короткая программа
22 октября 2025, среда. 17:45 МСК
Окончено
Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Магнитогорске
