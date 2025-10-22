Сарновская: могу вечно пересматривать «Мастера и Маргариту» Щербаковой и «Болеро» Валиевой

Российская фигуристка София Сарновская рассказала, какие программы в истории фигурного катания может пересматривать бесконечно.

— Есть ли какие-то программы, которые вы можете бесконечно пересматривать?

— «Мастер и Маргарита» у Ани Щербаковой. «Болеро» у Камилы Валиевой мне как-то прям нравилось. Не знаю, всё, наверное.

— А ваши программы?

— Мне нравится лебединая программа. А когда чуть-чуть помладше была, то катала программу под музыку «Toxic» — тоже она очень нравилась. И «Кошечка». «Кошечку» я катала и тоже мне очень нравилась, — сказала фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.