Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарновская: могу вечно пересматривать «Мастера и Маргариту» Щербаковой и «Болеро» Валиевой

Сарновская: могу вечно пересматривать «Мастера и Маргариту» Щербаковой и «Болеро» Валиевой
Комментарии

Российская фигуристка София Сарновская рассказала, какие программы в истории фигурного катания может пересматривать бесконечно.

— Есть ли какие-то программы, которые вы можете бесконечно пересматривать?
— «Мастер и Маргарита» у Ани Щербаковой. «Болеро» у Камилы Валиевой мне как-то прям нравилось. Не знаю, всё, наверное.

— А ваши программы?
— Мне нравится лебединая программа. А когда чуть-чуть помладше была, то катала программу под музыку «Toxic» — тоже она очень нравилась. И «Кошечка». «Кошечку» я катала и тоже мне очень нравилась, — сказала фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской
Эксклюзив
Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android