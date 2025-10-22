«То, что случилось, необъяснимо». Дочь Бережной с партнёром — о плохом прокате на Гран-при

Фигуристы София Диана Касинс и Александр Брегей, выступающие в парном катании, прокомментировали своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при среди юниоров в Магнитогорске.

София Диана Касинс является дочерью олимпийской чемпионки в парном катании Елены Бережной.

Брегей: Ощущения от короткой программы не очень, сегодня у нас не задался прокат, который планировали и готовили. Мы знаем, как мы катали, то, что случилось сегодня — необъяснимо. Публики было много, трибуны были забиты, очень сильно нас поддерживали, что бы ни случилось. С толку это не сбивало, не знаю, что случилось.

Это грубая ошибка, мы далеко не идеально выступили. На тренировках так не катали с начала сезона. Расстроился, потому что знаю, как мы можем.

Касинс: Повлияла ли акклиматизация? Хорошо себя чувствуем сейчас, особо два часа разницы не сильно чувствуются, — передаёт слова Касинс и Брегея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

София Диана Касинс/Александр Брегей идут третьими после короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Магнитогорске, они набрали 58,24 балла.