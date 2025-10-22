«Кира – это механизм». Фигуристы Доможирова и Вегера – о новой короткой программе

Фигуристы Кира Доможирова и Илья Вегера, выступающие в парном катании, рассказали о задумке своей короткой программы на текущий сезон.

Вегера: Было очень приятно слышать поддержку зрителей! Очень удивительно было, сидели полные трибуны. Столько человек пришли посмотреть! Организация – просто высший уровень, ни в одном городе не видел подобного.

Эта программа безусловно нам нравится. Не идеал, но есть, над чем работать. Думаю, выглядели немного поувереннее, даже несмотря на ошибки. Кира – это механизм, который я на протяжении программы собираю. Ставил программу Сергей Сергеевич Плишкин. Очень часто случается такое, что не все понимают его задумки. Идею костюмов к программе придумал Сергей Сергеевич, а наши швеи её доработали.

Доможирова: Такое количество зрителей помогает во время катания. Даже на шестиминутке, когда у меня не получился прыжок, зрители начали хлопать и поддерживать.

По сравнению с прошлым годом, на первом этапе Гран-при чувствовала себя более уверенно. Публика помогала очень сильно, – передаёт слова Доможировой и Вегеры корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

После короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Магнитогорске фигуристы занимают второе место.