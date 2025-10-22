Скидки
Сарновская: в шесть лет осознала, что надо серьёзно заниматься фигурным катанием

Фигуристка-юниорка София Сарновская рассказала, в каком возрасте к ней пришло осознание того, что фигурным катанием нужно начать заниматься серьёзно.

— Когда поняли, что для вас фигурное катание — это не просто увлечение, а что-то серьёзное?
— В шесть лет. В пять с половиной лет начала кататься, а в шесть у меня уже осознание какое-то начало приходить, что надо серьёзно заниматься. И мне причём это очень нравилось. И нравится сейчас. Будет нравиться всегда, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Сарновская тренируется под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

