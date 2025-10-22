Скидки
Первый день Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске посетили более 6 тысяч зрителей

Первый день Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске посетили более 6 тысяч зрителей
Комментарии

Первый соревновательный день в рамках этапа Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске посетил 6121 зритель. Об этом «Чемпионату» сообщили организаторы соревнований. Турнир проходит на арене «Металлург».

Сегодня, 22 октября, состоялась первая часть соревнований в танцах на льду и парном катании среди юниоров.

Ритм-танец выиграли фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов, тренирующиеся под руководством Алексея Горшкова. За выступление спортсмены получили от судей 65,88 балла.

Победу в короткой программе среди спортивных пар одержали Зоя Ковязина и Артемий Мохов. За прокат фигуристы получили от судей 65,57 балла.

Комментарии
